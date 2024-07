Cities: Skylines II per console è stato rinviato ancora

Paradox Interactive e Colossal Order hanno fatto sapere che l’uscita di Cities: Skylines II per console è stata rinviata ancora, questa volta a data da destinarsi.

In un messaggio pubblicato sul forum ufficiale del gioco, il team di sviluppo dichiara di non aver ancora raggiunto i target di performance e stabilità necessari alla pubblicazione del gioco su PS5 e Xbox Series X|S. Per questo motivo non è stato possibile presentare una cosiddetta Release Candidate, cioè una versione vicina a quella definitiva, di conseguenza i piani per il lancio a ottobre sono saltati. “Nonostante stiamo facendo progressi lenti ma costanti, ci sono ancora problemi irrisolti che hanno un impatto sul gioco in modi che danneggiano l’esperienza del giocatore,” si legge nel breve comunicato.

Cities: Skylines II è stato pubblicato su PC nell’autunno dello scorso anno in uno stato tecnico tutt’altro che ottimale, per usare un eufemismo, pertanto non stupisce che gli sviluppatori vogliano essere certi di avere un prodotto funzionante al 100% prima di pubblicare il gioco su console.