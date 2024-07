Annunciato Double Dragon Revive per PC e console

Appena ieri avevamo dato notizia di un nuovo Double Dragon in lavorazione in quel di Arc System Works, ora c’è l’annuncio ufficiale. La società giapponese ha difatti presentato Double Dragon Revive, un nuovo picchiaduro a scorrimento che punta a rivitalizzare la celebre saga di beat ‘em up.

Sviluppato da Yuke’s, Double Dragon Revive permetterà di vestire nuovamente i panni dei fratelli Billy e Jimmy Lee mentre affrontano nemici vecchi e nuovi. Sarà possibile sfruttare gli elementi dello scenario a proprio favore mentre si riempiono di botte i poveri malcapitati.

Il gioco è ancora nel pieno della lavorazione, pertanto vedrà la luce solamente nel corso del 2025 su PC tramite Steam, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Nel frattempo accontentiamoci del breve teaser presente qui in alto e della galleria di screenshot in calce all’articolo.