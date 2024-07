PlayStation Plus: Remnant 2 tra i giochi Extra e Premium di luglio

Sony ha annunciato i giochi che saranno disponibili a luglio per gli abbonati ai tagli Extra e Premium dell’abbonamento al servizio PlayStation Plus. Tra questi citiamo Remnant 2, disponibile a partire dal 16 luglio come gli altri titoli riportati di seguito.

Remnant 2 – Edizione Standard | PS5

Crisis Core – Final Fantasy VII Reunion | PS4, PS5

Mount & Blade: Bannerlord | PS4, PS5

The Jackbox Party Pack 9 | PS4, PS5

Pathfinder: Wrath of the Righteous | PS4, PS5

No More Heroes 3 | PS4, PS5

Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition | PS4

Deadcraft | PS4

Steep | PS4

Job Simulator | PS VR2 (Solo Premium)

Summoner | PS4, PS5 (Solo Premium)

Ratchet and Clank Size Matters | PS4, PS5 (Solo Premium)

Jeanne d’Arc | PS4, PS5 (Solo Premium)