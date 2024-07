Emio: un misterioso videogioco Nintendo si mostra in un video

Nella giornata odierna, è comparso sul canale YouTube di Nintendo America il trailer di Emio, un misterioso videogioco all’apparenza horror che potrebbe portare il giocatore in un’ambientazione orrorifica tutta da scoprire. Ancora non sono stati mostrati dettagli ulteriori, se non un tizio alquanto inquietante che sorride. Già basta per fare accapponare la pelle a chiunque.

Nel trailer, intanto, viene mostrato un ambiente oscuro e tetro, con un personaggio in piedi che osserva la telecamera. Nessuna musica, solo inquietudine. Che si tratti del nuovo videogioco horror di Nintendo, in procinto di essere pubblicato e mostrato in un Nintendo Direct?