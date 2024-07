Annunciato Black State, un nuovo action stealth dalla Turchia

Motion Blur Studio ha annunciato Black State, un nuovo action stealth che strizza l’occhio a Metal Gear Solid in lavorazione per PC.

In Black State vestiremo i panni di un agente speciale assoldato da un gruppo segreto di scienziati noto come gli Architetti. Il nostro compito sarà quello di salvare alcuni prigionieri e scoprire la verità che si nasconde dietro un evento catastrofico che ha sconvolto il mondo. Nell’ambientazione del gioco troveremo delle porte che fungono da punti di collegamento con luoghi misteriosi e inaspettati. Le porte offrono transizioni in tempo reale e prive di caricamenti che conducono ad avventure diverse, assicurando che i giocatori non sappiano mai cosa li aspetti dietro ogni varco.

Durante ogni missione sarà necessario utilizzare ogni strumento a nostra disposizione per avere la meglio su forze d’assalto armate fino ai denti e implacabili Robosapiens, ossia brutali macchine da guerra progettate per la distruzione. Sarà quindi opportuno sfruttare una combinazione di furtività, tattiche di combattimento corpo a corpo e attacchi a distanza per avere la meglio sulle forze nemiche. Precisione e astuzia sono le chiavi per sconfiggere questi pericolosi avversari.

Intervistato dalla redazione di IGN, un esponente del team di sviluppo ha affrontato il discorso delle similitudini con Metal Gear Solid, ma non solo: “Ovviamente amiamo la serie di Metal Gear Solid. Mentre lavoravamo al nostro documento di design di quasi 500 pagine nell’arco di due anni e mezzo, abbiamo sempre guardato con ammirazione a giochi come The Last of Us, Metal Gear Solid, Uncharted e molti altri che hanno alzato l’asticella in termini di sviluppo e meccaniche di gioco. Ispirato da queste influenze, il nostro piccolo team si è impegnato a fornire la massima qualità e meccaniche di gioco eccezionali, nonostante le nostre dimensioni limitate. Ci sforziamo di creare una narrazione ricca e profonda affiancata a meccaniche di gioco coinvolgenti, per offrire un’esperienza di gioco impressionante e indimenticabile. Il nostro obiettivo è quello di spingerci ai nostri limiti e di offrire ai giocatori la migliore esperienza possibile.”

Per quanto riguarda Motion Blur Studio, si tratta di una realtà turca con base a Istanbul attiva da oltre venti anni. Il loro primo prodotto, Kabus 22, viene considerato il primo videogioco interamente sviluppato e prodotto in Turchia. Si tratta di un action a tinte horror che si rifà ai primi Resident Evil commercializzato solo in Europa dell’Est e in Germania, noto anche con i titoli Fearzone Strefa 22 e Sektor 22. Successivamente, lo studio si è dato allo sviluppo di videogiochi mobile e alla gestione di un’accademia volta alla formazione di figure professionali per il settore videoludico.

Per finire, segnaliamo che Black State è ancora sprovvisto di una data di uscita ufficiale, mentre per il momento l’unica piattaforma confermata è il PC. Gli sviluppatori stanno lavorando utilizzando l’Unreal Engine 5.