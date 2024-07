Paradise: Duality Unbound, annunciato un nuovo RPG strategico

Il publisher WhisperGames ha presentato Paradise: Duality Unbound, un nuovo RPG strategico sviluppato da Mistold Games in arrivo prossimamente su PC e console.

Il gioco è ambientato in un mondo pieno di pericoli dove creature misteriose si aggirano alla ricerca di prede facili, ambienti ostili mettono alla prova la sopravvivenza dei personaggi e nemici astuti piazzano trappole che richiedono più della forza bruta per essere superate. Tuttavia, ogni ostacolo è un puzzle progettato per sfruttare la Manipolazione della Dualità: il mondo di gioco è infatti a due facce. I personaggi e i nemici agiscono simultaneamente su ogni versante, ma è possibile manipolare il mondo e spostare le proprie pedine da un lato all’altro.

Dopo un evento apocalittico, la Terra è stata trasformata in una landa pericolosa piena di nemici. Mentre esploreremo questo mondo alterato, sarà nostro compito recuperare i territori per ciò che resta dell’umanità, facendo fronte alle minacce che emergono dall’ombra. A partire dal quartier generale nell’ultima città presente sulla Terra, dovremo potenziare le varie strutture, arruolare nuovi agenti ed effettuare ricerche sui segreti che si nascondono in questo nuovo mondo.

Paradise: Duality Unbound sarà disponibile nel corso del 2025 su PC (Steam), PS4, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.