Frostpunk 2: un nuovo trailer sulla trama del gestionale

Per farsi perdonare dopo il recente rinvio della data di uscita di Frostpunk 2, 11 bit studios ha dato il via a una serie di video approfondimenti sul gestionale post-apocalittico in arrivo su PC e console.

Nel primo episodio che trovate qui in alto, il game director nonché design director Jakub Stokalski ci introduce alla trama di Frostpunk 2 spiegando che il Capitano, ossia colui che ha traghettato ciò che resta dell’umanità fuori dall’apocalisse nel gioco precedente, è morto. Ora tocca al suo Assistente raccogliere la sua eredità e provare ad assicurare un futuro agli abitanti della metropoli tra i ghiacci. Nei suoi panni, dovremo promulgare leggi, confrontarci con le varie fazioni presenti in città, e naturalmente far sì che l’umanità sopravviva al freddo glaciale.

I prossimi episodi di questa serie di video esploreranno altri aspetti del gioco, tra cui le fazioni, le tipologie di edifici, le spedizioni nelle lande ghiacciate, e molto altro ancora. Vi ricordiamo che Frostpunk 2 sarà disponibile su PC dal 20 settembre, mentre le versioni per PS5 e Xbox Series X|S arriveranno successivamente.