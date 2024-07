Metal Slug Tactics: gli sviluppatori raccontano il nuovo capitolo in un video

È stato pubblicato oggi un nuovo video diario per Metal Slug Tactics, un adattamento RPG tattico a griglia dell’iconica serie run-and-gun. Il video si apre con i veterani che hanno sviluppato METAL SLUG che ricordano la storia del franchise e l’intramontabile azione run-and-gun.

Il filmato presenta immagini originali disegnate a mano e gameplay dei titoli precedenti, nonché uno sguardo al futuro di Metal Slug Tactics, approfondendo l’identità della serie e il modo in cui l’imminente RPG conserva l’energia caratteristica della serie in uno stile completamente nuovo. Il titolouscirà su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC (Steam) nel corso dell’anno. Qua la nostra anteprima hands on.