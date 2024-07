Life is Strange: Double Exposure, un trailer su Moses Murphy

Dopo aver presentato Safi, l’amica di Max il cui assassinio dà il via alle vicende di Life is Strange: Double Exposure, ora Deck Nine Games ha confezionato un nuovo trailer dedicato a Moses Murphy.

Moses viene descritto come un astrofisico affascinato dalle regole e dai sistemi: che sia applicata a giochi, manga e anime, o all’universo stesso, la fisica è l’interesse principale di Moses. Si tratta di un personaggio che aiuterà Max a comprendere i suoi nuovi poteri di alterazione temporale.

Life is Strange: Double Exposure uscirà il 29 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S. È prevista anche una versione per Nintendo Switch, tutttavia verrà pubblicata successivamente.