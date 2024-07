EA Sports FC 25: spunta la possibile data di uscita

Puntuale come le tasse e ineluttabile come Thanos, anche quest’anno non potevamo farci mancare il consueto videogioco calcistico di Electronic Arts, tant’è che in rete è già spuntata la possibile data di uscita di EA Sports FC 25.

Il leak proviene dal solito e affidabile billbil-kun, che sulle pagine virtuali di Dealabs fa sapere che EA Sports FC 25 potrebbe vedere la luce su PC e console il 27 settembre 2024. Inoltre, stando alle informazioni riportate, gli acquirenti della Ultimate Edition potrebbero avere sette giorni di accesso anticipato per iniziare a giocare dal 20 settembre.

Per quanto riguarda le informazioni ufficiali, invece, Electronic Arts ha fatto sapere che la presentazione del videogioco avverrà domani, in data 17 luglio. Nel frattempo è stata svelata la copertina della Ultimate Edition che vede la presenza di Gianluigi Buffon, Aitana Bonmati, Jude Bellingham, Zinedine Zidane e David Beckham.