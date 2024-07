Baldur's Gate 3: Larian Studios promette ulteriori contenuti aggiuntivi

Sviluppato e pubblicato da Larian Studios, che l’anno scorso si è aggiudicato il premio come gioco dell’anno, Baldur’s Gate 3 avrà un supporto ulteriore, con l’aggiunta del crossplay e, soprattutto, della modalità foto. Qua la nostra recensione, a cura di Dan Hero. L’attesa patch 7, che sarà possibile giocare in anteprima per qualcuno in versione beta, arriverà a brevissimo.

Realizzato con il nuovo motore Divinity 4.0, il titolo offre una libertà senza precedenti nell’esplorare, sperimentare e interagire con un mondo ppieno di personaggi, pericoli e inganni. Ricordiamo, inoltre, che Baldur’s Gate 3 è attualmente disponibile su PC (Steam e GOG), PlayStation 5 e Xbox Series X|S.