Axis Studios chiude i battenti dopo 24 anni di attività

La società specializzata in animazione ed effetti visivi Axis Studios ha ufficialmente chiuso i battenti, causando il licenziamento di 162 persone. Ne dà notizia GamesIndustry, sulle cui colonne leggiamo che l’attività dello studio è cessata il 15 luglio scorso.

Fondata a Glasgow, in Scozia, nel 2000, Axis Studios ha collaborato spesso con società attive nel settore dei videogiochi realizzando trailer dal taglio cinematografico per molte produzioni. Tra le più famose citiamo le partnership con Techland (Dead Island), Xbox (Halo, Gears of War), Digital Extremes (Warframe) e Riot Games (League of Legends: Wild Rift). Negli anni non sono mancate neanche collaborazioni nel campo del piccolo e del grande schermo: tra i riconoscimenti di Axis segnaliamo Doctor Who, L’Incredibile Hulk e Love, Death & Robots.

Tra le cause che hanno portato alla chiusura di Axis vengono segnalati il calo dei progetti commissionati allo studio e l’aumento del costo del lavoro, che insieme hanno provocato una crisi finanziaria e di liquidità impossibile da superare.