The Casting of Frank Stone in uscita su PC e console a settembre

Behaviour Interactive e Supermassive Games hanno annunciato la data di uscita di The Casting of Frank Stone, l’avventura horror ambientata nello stesso universo narrativo di Dead by Daylight.

Questa la sinossi ufficiale: “Nelle profondità di un’acciaieria dell’Oregon, i macabri crimini di un sadico assassino danno vita a orrori oltre ogni comprensione. Immergiti nel mistero di Cedar Hills a fianco di un cast inedito di personaggi alle prese con un’avventura contorta in cui nulla è come sembra.”

The Casting of Frank Stone sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dal 3 settembre. L’acquisto del gioco prevede lo sblocco dei seguenti contenuti per Dead by Daylight:

maglia “Murder Mill” per tutti i sopravvissuti originali;

badge e banner “Murder Mill”;

2 milioni di Punti Sangue.