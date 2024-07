Splitgate 2 arriverà su PC e console

1047 Games ha presentato Splitgate 2, il prosieguo del titolo del 2021, in arrivo su PC e console nel 2025. Il trailer d’annuncio di oggi mostra il gameplay orientato alle fazioni del gioco, che unisce diversi stili di gioco e loadout per configurazioni strategiche di squadra.

“Lo sviluppo dell’originale Splitgate è stato ambizioso, ma scartato; il gioco è stato creato in una stanza di un dormitorio, e l’enorme successo e la community che si è guadagnato hanno superato i nostri sogni più sfrenati”, ha dichiarato Ian Proulx, co-fondatore e CEO di 1047 Games. “Questa volta, Splitgate 2 è stato progettato da zero con l’Unreal Engine 5 per offrire l’esperienza FPS AAA che i nostri fan meritano, con l’azione caratteristica della serie completamente rivista da un team all-star composto dai più talentuosi individui del settore. Si tratta di un passo avanti rivoluzionario per gli sparatutto competitivi. È il punto di ingresso perfetto per i nuovi giocatori che si avvicinano al mondo di Splitgate e un aggiornamento completo degno della nostra comunità esistente”.