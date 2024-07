Nintendo World Championships: NES Edition è disponibile da oggi

Nintendo World Championships: NES Edition, disponibile da oggi solo sulla famiglia di console Nintendo Switch, trasporta i giocatori più vetusti negli anni ’90, in un sistema di gioco che spinge a migliorare e superare nuovi record. Si tratta di una serie di sfide a tempo tratte dai grandi classici dell’era Nintendo Entertainment System, ispirata al grande successo dell’evento competitivo di videogiochi che ha dato il via al fenomeno degli eSport. Qua la nostra recensione.

Il giocatore potrà stabilire il suo tempo e superarlo, batterlo e continuando a perfezionarlo nella modalità Sfide lampo per giocatore singolo, scoprendo inoltre quanto velocemente si possa ottenere il primo super fungo in Super Mario Bros, o risucchiare un nemico in Kirby’s Adventure