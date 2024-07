Kunitsu-Gami: Path of the Goddess: al via lo spettacolo teatrale

Oggi Capcom ha presentato uno spettacolo teatrale digitale gratuito creato in collaborazione con lo storico Teatro Nazionale Bunraku giapponese per l’imminente uscita di Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, disponibile su Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC (Steam) a partire da venerdì 19 luglio, disponibile al day one su Xbox Game Pass.

Il Bunraku è un’arte collaborativa che sincronizza recitazione narrativa, musica e marionette in uno show e il maestro burattinaio KIRITAKE Kanjuro si è esibito in un nuovo spettacolo intitolato “Ceremony of the Deity: The Maiden’s Destiny”, che funge da prequel alla nuova IP. Con sede a Osaka, in Giappone, il Teatro Nazionale Bunraku presenta vari spettacoli tradizionali giapponesi e quest’anno festeggia il suo 40° anniversario. Qua la nostra recensione.