Unknown 9: Awakening si mostra in un video gameplay

Unknown 9: Awakening, sviluppato da Reflector Entertainment e pubblicato da Namco Bandai, si mostra in un video gameplay di nove minuti con la spiegazione di Christophe Rossignol, direttore creativo dell’opera. Nel video, Christophe illustra la fase di esplorazione e i diversi stili di combattimento, da quelli più discreti a quelli più distruttivi, sfruttando la meccanica dell’attraversamento, con cui Haroona può prendere il controllo dei propri nemici e disporli in posizioni tattiche per ottenere un vantaggio in battaglia.

Il video mostra alcune delle ambientazioni che Haroona potrà raggiungere, come il deserto della Mauritania o le giungle dell’India, nonché le prime abilità sbloccabili durante il gioco, dando così un nuovo assaggio di questa incredibile avventura in tutto il mondo. In Unknown 9: Awakening, il giocatore assume il controllo di una giovane dotata di una connessione unica con il Rovescio, una dimensione misteriosa che si sovrappone alla nostra. La ragazza apprenderà a incanalare il proprio potere nel mondo e dovrà intraprendere un incredibile viaggio per evitare che questa conoscenza cada nelle mani sbagliate.