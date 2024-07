Flintlock: The Siege of Dawn è ora disponibile su Xbox Game Pass

Recensito dal nostro Gabriele Barducci, Flintlock: The Siege of Dawn, pubblicato da Kepler Interactive, è ora disponibile su Xbox Game Pass, oltre che su PC (Steam), PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Da A44, lo studio che ha creato Ashen, questo nuovo titolo è souls-lite in cui armi e divinità si scontrano in una battaglia per il futuro dell’umanità.

La Porta del Grande abisso è stata aperta, scatenando gli dei e i loro eserciti di morti. Le terre di Kian sono assediate, la città di Alba è sull’orlo della distruzione. Per l’esercito della Coalizione è il momento del contrattacco. A colpi di vendetta, polvere da sparo e magia partirai per un epico viaggio per sconfiggere gli dei, chiudere la Porta e riconquistare il mondo.