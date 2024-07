Devolver e Skeleton Crew annunciano Forestrike per PC e Switch

Devolver Digital e Skeleton Crew, lo studio di Olija, hanno presentato Forestrike. Si tratta di un tattico a tema kung-fu con elementi roguelite in arrivo prossimamente su PC e Nintendo Switch.

Forestrike metterà i giocatori nei panni di Yu, uno specialista delle arti marziali in viaggio attraverso il paese per liberare l’Imperatore dall’influenza del malvaglio Ammiraglio. Adottando una tra le cinque tecniche trasmesse dai Maestri, Yu deve utilizzare le sue abilità marziali a per vincere gli scontri lungo il suo cammino: questi sono come dei puzzle da risolvere sia con il cervello che con calci e pugni.

Nel suo cammino verso la capitale, Yu incontrerà molti nemici e sarà sempre in inferiorità numerica, ma ha un’arma segreta: la preveggenza, una tecnica meditativa che gli permette di percepire mentalmente i combattimenti più e più volte fino a trovare una sequenza di movimenti che gli consente di superare le sfide. Una volta pronto, il nostro eroe deve combattere nella realtà, dove perdere significa ricominciare tutto da capo, ma i progressi sono permanenti. Vincere non significa sempre uscire indenni da ogni incontro, ma più si va avanti, più si diventa forti.

Forestrike sarà disponibile nel corso del 2025 su PC tramite Steam e su Nintendo Switch.