The King of Fighters XV: arrivano Mature e Vice

Durante l’EVO 2024 che si è tenuto lo scorso weekend, SNK ha presentato un DLC speciale di The King of Fighters XV che introdurrà Mature e Vice nel roster del picchiaduro.

A corredo dell’annuncio è stato diffuso il breve teaser che trovate qui in alto. Purtroppo il filmato non mostra , se non il look che i due personaggi avranno quando verrà pubblicato il contenuto aggiuntivo. Viene inoltre confermato che il DLC includerà entrambi i personaggi.

Mature e Vice verranno aggiunte al roster di The King of Fighters XV nel corso del prossimo mese di dicembre su tutte le piattaforme, dunque PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S.