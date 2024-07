Double Stallion annuncia l'action RPG cooperativo Surfpunk

Double Stallion, lo studio canadese autore di Convergence: A League of Legends Story, ha presentato il suo prossimo progetto: stiamo parlando di Surfpunk, un action RPG cooperativo con visuale dall’alto e meccaniche tipiche dei videogiochi di estrazione.

Surfpunk è ambientato in un mondo post-apocalittico dominato dai Sumi, creature aliene che si aggirano sulla terraferma tendendo imboscate a chiunque sia così sprovveduto da avventurarsi sulle terre emerse. Nei panni di un predone dotato di una speciale tavola da surf, sarà nostro compito spingerci verso ciò che resta del mondo alla ricerca di risorse, armi e fonti di energia.

In compagnia di altri tre amici bisognerà coordinare i movimenti per sopravvivere agli assalti dei Sumi, ma anche per recuperare quanto più bottino possibile prima di caricare il tutto sul gommone trainato dalle tavole da surf e tornare alla base con tutto ciò che è stato raccolto durante le scorribande.

Surfpunk offrirà livelli generati proceduralmente, equipaggiamento personalizzabile e un sistema di combattimento frenetico che metterà i predoni dinanzi a orde di creature aliene. Manca ancora una data di uscita: sappiamo solo che il gioco verrà pubblicato prossimamente su PC tramite Steam.