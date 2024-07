Wuthering Waves: in sviluppo una versione per PS5

Kuro Games ha confermato di essere al lavoro sulla versione PS5 di Wuthering Waves, il gacha action free-to-play che strizza l’occhio a Genshin Impact già disponibile su PC e mobile.

L’annuncio è arrivato nelle scorse ore con un messaggio su Twitter: “Siamo entusiasti di annunciare che la versione PS5 di Wuthering Waves è ufficialmente in sviluppo. Forniremo aggiornamenti sull’uscita ufficiale su PS5 in futuro. Rimanete sintonizzati per ulteriori informazioni!”

La versione per la console Sony si mostrerà per la prima volta in pubblico questo fine settimana, in occasione del ChinaJoy 2024 che si terrà a Shanghai dal 26 al 29 luglio.