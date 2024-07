Becoming Saint: annunciato il titolo ispirato all'Italia del Basso Medioevo

Sviluppato e pubblicato da Firesquid Games e Open Lab Games, il team italiano, Becoming Saint è stato oggi annunciato con un trailer dedicato. In Becoming Saint, il giocatore vestirà i i panni di una giovane donna di Assisi, in Italia, durante il XIV secolo, determinata a spargere il verbo, ispirare e convertire gli altri. Potrà sfruttare il fervore religioso dei seguaci per conquistare e convertire più città-stato possibili, spianando la strada verso la santità.

Le decisioni che il giocatore prenderà durante il suo viaggio daranno forma ai suoi tratti politici e spirituali. Questo influenzerà i seguaci, l’economia e la strategia di conversione durante il gioco. In ogni partita si potranno seguire diverse scelte morali, culturali e religiose, creando tanti sentieri diversi che potrai percorrere.