Shadows of the Damned: Hella Remastered in uscita a ottobre

Grasshopper Manufacture ha annunciato la data di uscita di Shadows of the Damned: Hella Remastered, riedizione dell’action splatter pubblicato originariamente nel 2011 solo su PS3 e Xbox 360.

Questa nuova versione può contare su un comparto grafico rimesso a nuovo, con supporto a risoluzioni fino a 4K, l’aggiunta della modalità New Game+ e quattro costumi addizionali per il protagonista Garcia Hotspur. In Shadows of the Damned seguiamo proprio le vicende di Garcia e del suo compare ossuto, Johnson, mentre attraversano le profondità dell’inferno per salvare Paula, la ragazza di Garcia rapita da Fleming, il Signore degli Inferi.

Shadows of the Damned: Hella Remastered vedrà la luce il 31 ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch. Chiunque decida di prenotare il gioco potrà iniziare a giocare con tre giorni di anticipo.