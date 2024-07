Davide Soliani lascia Ubisoft Milan

Dopo ben venticinque anni trascorsi tra i ranghi di Ubisoft Milan, Davide Soliani ha annunciato oggi di aver lasciato lo studio di sviluppo meneghino.

“Dopo 25 anni, 11 dei quali spesi lavorando con Nintendo su Mario+Rabbids in compagnia della nostra impressionante comunità di giocatori, ho deciso di lasciare Ubisoft per imbarcarmi in una nuova avventura,” si legge in un breve messaggio diffuso sui social dallo stesso Soliani. “Non posso dire altro. Grazie davvero per tutto.”

Dunque sembra che Davide Soliani rimarrà nel settore dei videogiochi, anche se al momento non può ancora dire nulla sul suo futuro oltre Ubisoft. Ricordiamo che Soliani è stato direttore creativo di Mario+Rabbids: Kingdom Battle e del suo sequel, Sparks of Hope, mentre in passato ha lavorato – tra gli altri progetti – a vari capitoli della serie Just Dance sempre nelle vesti di direttore creativo, come lead designer di Tom Clancy’s Rainbow Six 3: Athena Sword, e come game designer di Rayman per Game Boy Color.