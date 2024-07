Warhammer 40,000: Space Marine 2, un trailer sui tiranidi

Focus Entertainment e Saber Interactive hanno confezionato un nuovo trailer di Warhammer 40,000: Space Marine 2, questa volta dedicato interamente ai tiranidi.

Questi alieni affamati di biomassa sono controllati da un’unica mente alveare e attaccano in sciami come se fossero una singola entità. Pericolosi ma fragili in piccoli gruppi, diventano letali in orde. Per questo è importante sfoltire le loro fila prima con le armi a distanza, il requiem pesante è particolarmente indicato, per poi finirli in mischia con la spada a catena. I tiranidi sono una delle due fazioni nemiche che il Tenente Titus e gli Ultramarine incontreranno durante l’avventura: l’altra è composta dai traditori della Stirpe dei Mille.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 verrà pubblicato su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 9 settembre.