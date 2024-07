Star Wars Outlaws: un video presenta Nix, il compagno della protagonista

Star Wars Outlaws, sviluppato e pubblicato da Ubisoft, arriverà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S dal prossimo 30 agosto 2024. Nella giornata odierna, inoltre, è stato mostrato un video pubblicato su IGN dedicato a Nix, l’animaletto alieno che seguirà la protagonista dappertutto, aiutandola ad affrontare gli Imperiali e le avversità dell’Orlo Esterno, l’ambientazione scelta per l’occasione.

Il giocatore, all’interno del titolo, esplorerà ambientazioni di ogni tipo in tutta la galassia, alcuni iconici e altri mai visti prima. S’impersoneranno i panni Kay Vess, un’intrepida canaglia à la Han Solo in cerca di libertà e dei mezzi per cominciare una nuova vita. Nix, inoltre, permetterà alla protagonista d’interfacciarsi diversamente alle varie situazioni che si presenteranno nel corso del titolo.