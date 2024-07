ONE BTN BOSSES: svelati ulteriori in un trailer

Oggi, Midnight Munchies ha rivelato nuovi dettagli su ONE BTN BOSSES, il titolo bullet hell supportato dal fondo per gli sviluppatori indipendenti Outersloth creato da Innersloth (Among Us). Gli sviluppatori hanno spiegato la modalità roguelike che rende il gioco avvincente e divertente.

Questo gioco bullet hell minimalista offre ai giocatori una nuova interpretazione del genere con boss impegnativi che devono essere sconfitti con il tocco di un solo pulsante. Il gioco include una campagna di 50 livelli, oltre a una modalità roguelike dall’elevata rigiocabilità, in cui si potranno creare nuove potenti build per sconfiggere i boss. “Rift & Developments (R&D)” è una modalità roguelike in cui i giocatori possono affrontare sfide infinite combattendo boss generati casualmente.