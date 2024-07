Norland è ora disponibile su PC in Accesso Anticipato

Sviluppato da Long Jaunt e pubblicato da Hooded Horse, Norland è ora disponibile su PC (Steam) in Accesso Anticipato. Ambientato come Manor Lords in un brutale Medioevo, il titolo propone delle meccaniche analoghe, seppure punti tutto sulla conquista. L’Impero è caduto in rovina, lasciando al suo posto numerosi regni. I governanti di questi piccoli regni si contendono il controllo e l’influenza usando ogni mezzo possibile: con mantelli e pugnali o con spade e scudi.

Le famiglie sono consumate da faide interne o con altre famiglie, mentre minacce più grandi gettano delle ombre su queste terre. Le carestie creano scompiglio nelle vite del popolo, guerre e discordie minacciano l’ordine sociale, le famiglie nobili cedono alla decadenza e all’edonismo, e oltre i confini del vecchio Impero vasti eserciti razziatori e portatori di rovina si riuniscono sotto gli stendardi dei re invasori.