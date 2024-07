BLEACH Rebirth of Souls si mostra con un video gameplay

BLEACH Rebirth of Souls, il nuovo videogioco basato sul leggendario franchise creato da Tite Kubo, mostra maggiori dettagli sul gameplay. Nel gioco sarà possibile usare le abilità uniche di ogni personaggio per ottenere un vantaggio sui rivali nel corso dei duelli con le spade, con i giocatori che saranno anche in grado di usare diverse mosse come le Reverse Action o le Combo per togliersi da situazioni pericolose. Col procedere dello scontro, i personaggi potranno usare i loro iconici Bankai per scatenare potenti attacchi e finire i propri avversari.

BLEACH è una celebre serie di fumetti d’azione pubblicata dal 2001 al 2016 sulla rivista di manga shōnen Weekly Shonen Jump. La serie animata è andata in onda dal 2004 a marzo 2012, e sono stati prodotti finora quattro lungometraggi. L’ultima stagione, Thousand-Year Blood War Arc, è in onda dal 2022 e presenta nuovi design e personaggi più potenti. BLEACH ha ricevuto un caloroso supporto non solo in Giappone ma anche in tutto il mondo, e la sua popolarità continua a crescere. BLEACH Rebirth of Souls è in sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PC.