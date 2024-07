Rise of the Ronin: disponibile una demo sul PlayStation Store

Sony e Koei Tecmo hanno pubblicato una demo di Rise of the Ronin sul PlayStation Store, così da permettere a tutti gli interessati di provare l’action RPG degli autori di Nioh.

Il dimostrativo permette di affrontare il primo capitolo del gioco, inoltre i progressi potranno essere mantenuti e trasferiti nel gioco completo, in caso si decida di acquistarlo.

Rise of the Ronin è stato pubblicato in esclusiva su PS5 lo scorso marzo. Per saperne di più, qui trovate la nostra recensione a opera di Daniele Cucchiarelli.