Death Noodle Delivery è in arrivo su console

Death Noodle Delivery, sviluppato da StupidiPixel e pubblicato da Troglobytes Games, è ora disponibile su PC (Steam), come raccontato nella nostra recensione a cura di Gabriele Barducci. Il titolo arriverà, tuttavia, il prossimo 31 luglio 2024. Ambientato in una cittadina cyberpunk tutta da scoprire, Death Noodle Delivery dettaglia il racconto di un fattorino incaricato di portare ordini perfetti in giro per la città. Ovviamente, cosa vi è attorno è la reale storia.

Il giocatore dovrà parlare con i suoi vicini di casa e scoprire le loro vicende, navigando sul web alla ricerca di hacks e piaceri virtuali. Si dovrà sopravvivere per scoprire la verità che si ce si cela tra le connessioni al silicio.