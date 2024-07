ONE PIECE ODYSSEY è ora disponibile su Nintendo Switch

Sviluppato e pubblicato da Namco Bandai Entertainment, ONE PIECE ODYSSEY sbarca oggi su Nintendo Switch, dopo essere stato pubblicato su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One. La Deluxe Edition, inoltre, include lo scenario aggiuntivo “Reunion of Memories”. Qua la nostra recensione.

I giocatori potranno vestire i panni di ogni membro della ciurma di Cappello di paglia sfruttandone le abilità uniche per l’esplorazione o i combattimenti a turni, che avranno anche alcune varianti in stile ONE PIECE, come i sistemi Scramble Area Battle e Dramatic Scene. Il sistema Scramble Area Battle consente di spostarsi attraverso più zone di combattimento con i singoli personaggi per scegliere la propria strategia migliore sfruttando i punti deboli dei nemici