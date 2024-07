Cat Quest III si mostra in un nuovo trailer

Cat Quest III, sviluppato da The Gentlebro e pubblicato da Kepler Interactive, arriverà su PC e console il prossimo 8 agosto, e verrà ambientato, come le precedenti iterazioni del franchise, nel curioso mondo del titolo e nelle perigliose pericolose acque del Purribean. L’amato compagno di bordo, nonché narratore, Jon Cartwright guiderà il giocatore in tutto ciò che dovrà sapere conoscere ogni dettaglio dell’avventura.

Il giocatore si calerà nei panni di un avventuroso felino-bustiere in un gioco d’azione in 2,5D ambientato in un fantastico mondo aperto a tema piratesco, i Gattaraibi: un arcipelago brulicante di pi-ratti in cerca di un mitico tesoro, la Stella del Nord. Insieme a un fidato spirito da compagnia, veleggerà nel mare dei Gattaraibi sulla sua nave, alla ricerca di tesori e tanto altro.