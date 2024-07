Mortal Kombat 1: annunciata l'espansione Kaos Sovrano

Pochi giorni dopo i licenziamenti di massa che hanno coinvolto NetherRealm Studios, WB Games ha annunciato l’espansione Kaos Sovrano di Mortal Kombat 1.

Questa espansione introduce una nuova Modalità storia e il Kombat Pack 2, che include sei nuovi personaggi giocabili. Tra questi citiamo il ritorno di Noob Saibot, Cyrax e Sektor, oltre all’arrivo di tre nuovi personaggi ospiti: Ghostface di Scream con la voce di Roger L. Jackson, T-1000 di Terminator 2 con la voce e l’aspetto dell’attore Robert Patrick, Conan il barbaro dell’omonimo film con le fattezze di Arnold Schwarzenegger.

Inoltre, le Animality torneranno come aggiornamento gratuito per tutti i giocatori. Permettendo ai personaggi di trasformarsi nel loro spirito animale per annientare gli avversari sconfitti, le Animality possono essere eseguite da tutti i combattenti giocabili e saranno disponibili in concomitanza con l’uscita di Kaos Sovrano, il 24 settembre 2024.