DRAGON BALL: Sparking! ZERO, un trailer introduce nuovi personaggi

DRAGON BALL: Sparking! ZERO, sviluppato e pubblictao da Bandai Namco Entertainment, introduce i personaggi delle prime due Saghe di DRAGON BALL Z, Saiyan e Namek. La Saga dei Saiyan ha iniziato la rivalità tra Goku e Vegeta, cominciata con lo scontro con Raditz prima di quello con Nappa e Vegeta. A unirsi al roster sono i Saibaman, gli umanoidi verdi che crescono da un seme, e Chiaotzu, il migliore amico di Tenshinhan e uno degli alleati di Goku in questo scontro.

La Saga di Namek segue il viaggio di Vegeta, Gohan, Krillin e Goku per rispondere alla minaccia di Frieza, il malvagio imperatore che cerca di ottenere le Sfere del Drago. Nuovi personaggi da questa saga sono Cui, Dodoria, Zarbon, Guldo, Recoome e Ginyu. Nail, il fiero guerriero namecciano, sarà anch’esso disponibile. Anche Frieza avrà le sue forme di DRAGON BALL Z nel roster con la sua First Form, Second Form, Third Form, Fourth Form e infine la Fourth Form (Full Power) in cui combatte contro il leggendario Super Saiyan Son Goku.