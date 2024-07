Harry Potter: Quidditch Champions, ecco un nuovo trailer

WB Games e Unbroken Studios hanno confezionato un nuovo trailer di Harry Potter: Quidditch Champions in occasione dell’apertura dei pre-order digitali.

Il filmato mostra la modalità carriera per giocatore singolo e quella competitiva online, oltre a un’anteprima degli iconici personaggi giocabili come Ron Weasley e Draco Malfoy. Il trailer dà anche spazio allo stadio della Coppa del Mondo di Quidditch e ad alcune delle arene ambientate in vari luoghi del mondo magico.

Ricordiamo che Harry Potter: Quidditch Champions sarà disponibile dal 3 settembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S. La versione per Nintendo Switch, invece, è stata rinviata a data da destinarsi.