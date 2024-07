Panic terrà uno showcase a fine agosto

L’eichetta di publishing Panic ha annunciato un nuovo showcase che si terrà a fine agosto, poco dopo la chiusura della Gamescom.

Durante la trasmissione ci saranno scambi di battute con gli sviluppatori di Thank Goodness You’re Here!, Arco, despelote, Time Flies, e Nour: Play With Your Food. Inoltre verrà presentato il nuovo videogioco di Okomotive, gli sviluppatori di FAR: Lone Sails e FAR: Changing Tides.

L’appuntamento con il Panic Games Showcase è fissato alle 19:00 (ora italiana) del 27 agosto sui canali YouTube e Twitch del publisher.