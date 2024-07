Diablo IV: in arrivo la Stagione 5 delle Orde Infernali

Blizzard Entertainment ha annunciato che la Stagione 5 di Diablo IV intitolata Stagione delle Orde Infernali è in arrivo il prossimo 6 agosto su tutte le piattaforme.

Questa stagione introduce una funzionalità basata su ondate che può essere affrontata in solitaria o in compagnia. Si possono selezionare le Offerte Infernali (un vantaggio o una penalità da applicare all’evento) tra un’ondata e l’altra per aumentare la potenza del nemico e le ricompense finali. Alla fine di ogni evento delle Orde Infernali si affronterà il Concilio Decaduto: in totale ci sono cinque membri del Concilio Decaduto e ogni volta ne verranno selezionati tre in modo casuale come boss finali. Inoltre, arrivano oltre 50 nuovi oggetti unici e leggendari che resteranno disponibili anche dopo la fine della Stagione.

Ulteriori dettagli sulla Stagione delle Orde Infernali verranno diffusi il 1° agosto in una diretta che si terrà alle 20:00 su Twitch e YouTube.