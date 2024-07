Mafia: Definitive Edition in arrivo su Xbox Game Pass

Mafia: Definitive Edition, sviluppato da Hanger 13 e pubblicato da 2K, è in arrivo su Xbox Game Pass, il celeberrimo servizio in abbonamento di Microsoft. Il tassista Tommy Angelo rimane invischiato nel mondo del crimine organizzato. Nonostante le remore verso la famiglia Salieri, ben presto capisce che la tentazione è troppo forte per resistere.

Il giocatore dovrà scalare i ranghi di una famiglia mafiosa nell’era del proibizionismo in un remake completamente rivisto, impersonando Tommy Angelo, protagonista iconico dell’intero franchise. Ecco la nostra recensione.