Neyyah: annunciato l'accesso anticipato, ecco la data d'uscita

MicroProse è lieta di annunciare che Neyyah, il prossimo videogioco punta e clicca in prima persona à la Riven, verrà lanciato ufficialmente in accesso anticipato il 27 agosto. Questo viaggio promette di coinvolgere i giocatori con degli enigmi impegnativi insieme a sequenze FMV cinematografiche che rimandano alle amate avventure del passato.

Neyyah invita i giocatori a entrare in una collezione di isole remote, quasi abbandonate, collegate da intricati macchinari a portale e immerse nella tradizione di due affascinanti culture. Il giocatore si sveglia da un sogno misterioso, ritrovandosi trasportato in un luogo chiamato Olujay. Incaricato di una missione di grande urgenza, il giocatore verrà inviato a Neyyah con solo scarse informazioni per guidarlo, tra imponenti strutture e tanto altro.