Prison Architect 2 è stato rinviato a data da destinarsi

Paradox Interactive ha fatto sapere di aver rinviato a data da destinarsi il lancio di Prison Architect 2, inizialmente previsto per il 3 settembre prossimo. La notizia arriva a pochi mesi di distanza dal divorzio tra il publisher e gli sviluppatori di Double Eleven, e dunque dal successivo passaggio di consegne dei lavori nelle mani di Kokku.

“Le nostre continue revisioni interne e i gruppi di beta test hanno evidenziato aree su cui dobbiamo concentrarci di più, principalmente prestazioni e contenuti, che dobbiamo risolvere prima del lancio per garantire che voi, i giocatori, abbiate una buona esperienza di gioco. Dobbiamo aumentare la qualità per soddisfare gli standard che vorremmo raggiungere con questo sequel,” si legge nel comunicato diffuso in queste ore.

Paradox spiega di non essere in grado di definire una nuova data di uscita in questo stadio dello sviluppo dal momento che è necessario “rivalutare la portata del lavoro necessario prima che il gioco sia pronto per la pubblicazione“. Infine, viene fatto sapere che i pre-order verranno rimborsati su tutte le piattaforme.