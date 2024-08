Apex Legends: Onda d'urto, ecco il trailer dedicato

Rientri liberi – Il giocatore potrà rientrare subito in battaglia con i rientri illimitati , disponibili fino alla fine del round 4. Sarà fondamentale avere un alleato ancora in vita, così da sfruttare la meccanica della Rinascita.

Nuova mappa: E-District – L’E-District, la nuova mappa creata per introdurre un elemento di verticalità e rendere l’azione ancora più rapida e incessante, permetterà di studiare con attenzione ogni sua area.

Istinto di battaglia – Il giocatore potrà scatenare la sua furia attraverso le barre della salute nemiche visibili e la possibilità di evidenziare i nemici. Ma attenzione a non perderli di vista.

Bot Royale e Colpo secco – Rinascita – Novità in arrivo: all’inizio di Onda d’urto, si potrà giocare di nuovo Colpo secco. Inoltre, la nuova modalità Bot Royale sarà disponibile a partire dal 6 agosto. In solitaria o in una squadra pre-formata, potrai fare pratica con il combattimento mentre mandi qualche bot dritto allo sfasciacarrozze.