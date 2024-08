LumberJack è ora disponibile come gioco gratuito su Epic Games Store

Il nuovo videogioco gratuito di questa prima settimana di agosto, LumberJack, è ora disponibile su Epic Games Store. Il giocatore si armerà di ascia con l’obiettivo di salvare l’ambiente facendo a pezzi e riciclando tutte le diavolerie dell’uomo che incontrerà lungo il cammino. risolvendo enigmi con altri animali.

Il titolo, sviluppato da FinalBoss Games e pubblicato da Armor Games Studios, parla di ambiente e di sensibilizzazione del tema, molto importante soprattutto in questo periodo estremamente delicato. Il titolo permetterà al giocatore di vestire i panni di un orso in un mondo in costante cambiamento, esattamente come il clima.