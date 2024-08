EA SPORTS FC 25: ecco nuovi dettagli sul titolo

EA Sports FC 25, sviluppato da EA Sports e pubblicato da Electronic Arts, si infoltisce di nuovi dettagli, già chiari dalla nostra anteprima, a cura del nostro Marco Ravetto. In tal senso, le nuove aggiunte riguardano la Clubhouse è uno spazio sociale personalizzato che collega giocatori e club in un ambiente moderno ispirato al calcio, con l’obiettivo di creare una maggiore condivisione.

https://www.youtube.com/watch?v=Xco2miyCyiE

L’introduzione della Clubhouse segna un aggiornamento significativo del modo in cui i giocatori possono interagire con l’uno con l’altro nei club. Entrare nei club ora sarà come entrare nello spogliatoio con i compagni di club per prepararsi per la prossima partita. È uno spazio in cui il team spera che l’essenza della squadra prenda vita propria, incoraggiando ai giocatori di legare ulteriormente mentre continuano a giocare insieme.