Un nuovo Darksiders è ufficialmente in lavorazione

THQ Nordic ha pubblicato un brevissimo teaser per far sapere che un nuovo capitolo della saga di Darksiders è ufficialmente in lavorazione.

Purtroppo al momento non si conoscono ulteriori dettagli, se non che il progetto è in sviluppo presso Gunfire Games, lo studio fondato da ex di Vigil Games e Crytek USA che ha già dato i natali a Darksiders III e alla remaster del secondo capitolo della serie.

Per conoscere altri dettagli bisognerà attendere ancora un po’. Quanto? Al momento non è possibile saperlo.