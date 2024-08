SEGA registra il marchio Yakuza Wars in Giappone

SEGA ha registrato il marchio Yakuza Wars in Giappone, lasciando presagire l’annuncio di un nuovo videogioco della serie Like a Dragon.

Potrebbe infatti trattarsi di uno spin-off, nonché del prossimo progetto in lavorazione presso RGG Studio. Ricordiamo che il team nipponico ha in cantiere un nuovo videogioco e ha già dato appuntamento ai fan al Tokyo Game Show. A questo punto non ci resta che attendere la fiera giapponese che si terrà dal 26 al 29 settembre, sperando di saperne di più in quell’occasione.

Nel frattempo vi ricordiamo che a ottobre verrà trasmessa la serie TV in live action di Like a Dragon: Yakuza, pertanto SEGA e RGG Studio potrebbero voler sfruttare lo show per lanciare un nuovo videogioco a tema.