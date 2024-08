Il remake di Gothic torna a mostrarsi in video

Mentre ancora non sappiamo cosa sia accaduto a Piranha Bytes, quindi se lo studio tedesco ha chiuso o è ancora in attività, THQ Nordic preferisce aggiornarci sui lavori del remake di Gothic in sviluppo presso Alkimia Interactive.

Il publisher di proprietà di Embracer Group ha diffuso un lungo video che illustra le novità di questo rifacimento, a partire dal comparto grafico rifatto da zero fino al gameplay rimesso a nuovo, pur mantenendo le caratteristiche che hanno reso celebre il videogioco di ruolo sviluppato originariamente da Piranha Bytes.

Ancora nessuna notizia circa una possibile finestra di uscita: sappiamo solo che il remake di Gothic uscirà prossimamente su PC, PS5 e Xbox Series X|S.