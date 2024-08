World of Goo 2: annunciata l'edizione fisica per Nintendo Switch

Fireshine Games annununcia la partnership con 2D BOY in occasione della pubblicazione di World of Goo 2, in arrivo su Nintendo Switch il 29 ottobre 2024. Il titolo, già disponibile in digitale sulla console ibrida di Nintendo e su PC (Epic Games Store). Il giocatore dovrà costruire dei ponti, fare crescere torri e modellare il terreno e alimenta macchine volanti nel sorprendente seguito del pluripremiato World of Goo. Il titolo proporrà una storia arricchita di ben sessanta livelli.

“Siamo davvero entusiasti di collaborare con 2D BOY per pubblicare una versione fisica di World of Goo 2”, ha dichiarato Brian Foote, Chief Business Development Officer di Fireshine Games. “Il titolo trasuda personalità e divertimento e siamo lieti di portare il gioco a un numero ancora maggiore di giocatori di Nintendo Switch che desiderano aggiungerlo alla loro collezione fisica.”