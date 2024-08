I Puffi - Dreams: ecco il documentario degli sviluppatori sul titolo

Sviluppato da Ocellus Studio e pubblicato da Microids, I Puffi – Dreams si mostra in un nuovo video dedicato allo sviluppo del titolo, con il team che racconta dettagli rilevanti della sua nuova iterazione dedicata agli omini blu. Gargamella ha escogitato un nuovo piano diabolico per catturare i Puffi. Il cattivo della storia ha lanciato un astuto incantesimo sui cespugli di salsapariglia, la delizia preferita dai Puffi, facendoli cadere in un sonno profondo.

“A raccontare del titolo è Thomas Freud, che ha raccontato dell’approccio cooperativo che si dovrà utilizzare al suo interno. Questo viaggio epico vi condurrà in un’esperienza di gioco tanto emozionante quanto imprevedibile, perché nel mondo dei sogni la felicità può trasformarsi da un momento all'altro in un misterioso incubo”, ha dichiarato il team.